Звезда "Физрука" опозорился с проститутками в сети

Российский актер Владимир Сычев, который известен по роли "Психа" в сериале "Физрук", случайно опозорился в сети. Так, он решил поздравить своего коллегу Бориса Грачевского с Днем рождения и опубликовал скриншот с экрана своего компьютера.

Оказалось, что кроме совместной фотографии на скриншоте отобразились вкладки в браузере артиста. На них можно было увидеть, что Сычев выбирал девушек, которые предоставляют сексуальные услуги, пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Владимир Сычев Uznayvse.ru

"Когда ему в комментариях начали советовать другие сайты и лучших девочек, он понял, что накосячил и удалил поздравительный пост", - пишут в Telegram-канале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", опозорилась в сети одой "ополченцам". Так, она презентовала клип на песню "Добровольческая", снятый на фоне танков и с участием террористов. Пользователи сети бурно отреагировали на эпичную работу Чичериной, посмеявшись над ее "творчеством".

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