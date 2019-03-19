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Звезда "Физрука" опозорился с проститутками в сети

2.8тЧитать материал на украинском

Российский актер Владимир Сычев, который известен по роли "Психа" в сериале "Физрук", случайно опозорился в сети. Так, он решил поздравить своего коллегу Бориса Грачевского с Днем рождения и опубликовал скриншот с экрана своего компьютера.

Оказалось, что кроме совместной фотографии на скриншоте отобразились вкладки в браузере артиста. На них можно было увидеть, что Сычев выбирал девушек, которые предоставляют сексуальные услуги, пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Владимир Сычев

Владимир Сычев

Uznayvse.ru

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"Когда ему в комментариях начали советовать другие сайты и лучших девочек, он понял, что накосячил и удалил поздравительный пост", - пишут в Telegram-канале.

Звезда "Физрука" опозорился с проститутками в сети

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", опозорилась в сети одой "ополченцам". Так, она презентовала клип на песню "Добровольческая", снятый на фоне танков и с участием террористов. Пользователи сети бурно отреагировали на эпичную работу Чичериной, посмеявшись над ее "творчеством".

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Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какие же кацапы тупые ублюдки!
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