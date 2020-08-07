Звезда фильмов для взрослых пожаловалась на российскую пропаганду: ее назвали медсестрой с Донбасса

Звезда фильмов для взрослых Саша Грей заявила, что пострадала от российской пропаганды.

Знаменитость рассказала в интервью The Daily Beast, что в 2015 году российские интернет-пользователи анонимного форума "Двач" опубликовали в соцсети "ВКонтакте" историю медсестры по имени Саша Серова, которая погибла на Донбассе.

По словам авторов сообщений, медсестра якобы была захвачена "карателями хунты", которые "сначала издевались над ней", а затем "зарубили топором". Все публикации о гибели Серовой сопровождались фотографией Саши Грей с георгиевской лентой. Большинство пользователей не понимали, что это фейк.

Фейковых публикация о Саше Грей Корреспондент.net

"Это странно. Это было реально странно. Это не то, что можно контролировать. Все это пропагандистская чушь", – заявила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сайт с фильмами для взрослых ImLive создал специальный ресурс для слепых людей, которые смогут получать полноценное удовольствие от того, что происходит на экране, благодаря комментатору.