Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, сыгравший в хоррор-фильме про Чернобыль "Запретная зона", умер от передозировки рецептурными медицинскими препаратами.

Отмечается, что причиной смерти стала передозировка препаратом группы бензодиазепинов "Диазепамом" и опиоидным анальгетиком "Фентанилом". Об этом сообщает TMZ.

Дмитрий Дьяченко tmz.com

Также в правоохранительных органах отметили, что за несколько дней до смерти Дьяченко перенес мощный удар током. Артист страдал кардиомегалией (увеличенным размером сердца) и коронарной недостаточностью, ему прописали употребление "Диазепама" и опиоидного анальгетика "Гидрокодона". Наличия у Дьяченко рецепта на "Фентанил" подтвердить не удалось.

Дмитрий Дьяченко в фильме "Они наблюдают" Warsong Entertainment

Дмитрий Дьяченко — американский актер и музыкант украинского происхождения. Он родился в Калифорними (США) в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями. Артист известен по роли Юрия в фильме ужасов американского режиссера Брэдли Паркера "Запретная зона", рассказывающего про Чернобыльскую зону отчуждения. Премьера фильма состоялась в Украине в мае 2012 года.

Он также эпизодически появлялся в таких фильмах, как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", комедии "Напряги извилины"; в сериалах "Крутой Уокер", "Сыны анархии", "C.S.I. Место преступления Майами".

Дмитрий Дьяченко tmz.com

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