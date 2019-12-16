Звезда фильма "Віддана" снималась в эротике

Звезда фильма "Віддана", актриса Алеся Романова позировала для эротических фото.

Одно из них девушка опубликовала в своем Инстаграм.

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"Ангел или демон! Что думаете вы?" - прокомментировала Романова фото, опубликованное в 2018 году.

Алеся Романова сыграла в фильме "Віддана" одну из главных героинь – Аделю Сколик.

Фильм выйдет на широкие экраны 16 января 2020 года.

На днях на первое место в украинском ютубе вышел клип Тины Кароль и Юлии Саниной "Віддана" - саундтрек в фильму "Віддана".

Актриса Романова постит в Инстаграм и другие свои фото эротического характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль в роскошном декольте превратила в шедевр гимн Украины перед матчем "Динамо".

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