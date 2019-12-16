Звезда фильма "Віддана" снималась в эротике

Звезда фильма "Віддана", актриса Алеся Романова позировала для эротических фото.
Одно из них девушка опубликовала в своем Инстаграм.
"Ангел или демон! Что думаете вы?" - прокомментировала Романова фото, опубликованное в 2018 году.
Алеся Романова сыграла в фильме "Віддана" одну из главных героинь – Аделю Сколик.
Фильм выйдет на широкие экраны 16 января 2020 года.
На днях на первое место в украинском ютубе вышел клип Тины Кароль и Юлии Саниной "Віддана" - саундтрек в фильму "Віддана".
Актриса Романова постит в Инстаграм и другие свои фото эротического характера.
Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль в роскошном декольте превратила в шедевр гимн Украины перед матчем "Динамо".
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