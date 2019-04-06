Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото

Папарацци запечатлели звезду фильма "Шаг вперед" и "Супер Майк" Ченнинга Татума в Мексике, где актер отдыхает вместе со своими друзьями – фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином и его супругой Бехати Принслу.

В сети обратили внимание, на то, что рельефный пресс актера исчез, пишет "Loveradio".

Отметим, что раньше, актер имел более спортивные формы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, папарацци удалось сфотографировать американскую модель Ким Кардашьян и показать, как выглядит ее фигура без обработки в фоторедакторах. Так, если сравнить снимки, которые звезда публикует на своей странице в Instagram, и те, которые сделали без ее ведома, — можно заметить огромную разницу.

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