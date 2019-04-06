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Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото

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Папарацци запечатлели звезду фильма "Шаг вперед" и "Супер Майк" Ченнинга Татума в Мексике, где актер отдыхает вместе со своими друзьями – фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином и его супругой Бехати Принслу.

В сети обратили внимание, на то, что рельефный пресс актера исчез, пишет "Loveradio".

Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото
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Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото
Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото

Отметим, что раньше, актер имел более спортивные формы.

Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото
Звезда фильма "Супер Майк" удивил сеть располневшей фигурой: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, папарацци удалось сфотографировать американскую модель Ким Кардашьян и показать, как выглядит ее фигура без обработки в фоторедакторах. Так, если сравнить снимки, которые звезда публикует на своей странице в Instagram, и те, которые сделали без ее ведома, — можно заметить огромную разницу.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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