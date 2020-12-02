Звезда фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер от коронавируса

Известный советский актер, звезда легендарного фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер на 72-м году жизни.

Причиной смерти по предварительным данным стал коронавирус. Об этом сообщило издание "МК".

Последние несколько дней жизни народный артист РФ находился на аппарате ИВЛ.

Смерть артиста подтвердили его коллеги по ГИТИСу. Ректор вуза Григорий Заславский отметил, что профессор кафедры Плотников был "фантастическим мастером и прекрасным актером".

За годы карьеры Борис Плотников сыграл десятки ролей в театре и кино. Широкому зрителю он известен по работам в картинах "Дикая охота короля Стаха", "Холодное лето 53-го", а также "Собачье сердце", где он сыграл культового героя – доктора Ивана Арнольдовича Борменталя.

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