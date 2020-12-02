Звезда фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер от коронавируса

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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  • Последние дни жизни артист лежал под аппаратом ИВЛ

  • Смерть подтвердили его коллеги

  • Плотников сыграл десятки ролей в советских фильмах, в частности – доктора Борменталя в "Собачьем сердце"

Актер Борис Плотников умер от коронавируса

Известный советский актер, звезда легендарного фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер на 72-м году жизни.

Причиной смерти по предварительным данным стал коронавирус. Об этом сообщило издание "МК".

Последние несколько дней жизни народный артист РФ находился на аппарате ИВЛ.

Плотников в роли доктора Борменталя

Смерть артиста подтвердили его коллеги по ГИТИСу. Ректор вуза Григорий Заславский отметил, что профессор кафедры Плотников был "фантастическим мастером и прекрасным актером".

Кадр из фильма "Собачье сердце"

За годы карьеры Борис Плотников сыграл десятки ролей в театре и кино. Широкому зрителю он известен по работам в картинах "Дикая охота короля Стаха", "Холодное лето 53-го", а также "Собачье сердце", где он сыграл культового героя – доктора Ивана Арнольдовича Борменталя.

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