Звезда фильма "Рэмбо" умер в США

В США умер актер Брайан Деннехи. Ему был 81 год. Артист прославился благодаря роли шерифа в фильме "Рэмбо: Первая кровь".

Смерть наступила по естественным причинам, в связи с чем вскрытие проводиться не будет. Об этом сообщает портал TMZ.

Кадр из фильма "Рэмбо: Первая кровь"

Деннехи снимался в кино на протяжении несколько десятков лет. В 2001 году он получил премию "Золотой глобус" в номинации "Актер в телесериале или фильме для телевидения" за роль Уилли Ломана в фильме "Смерть коммивояжера". За эту же работу его удостоили премии Гильдии киноактеров США и премии Гильдии продюсеров.

mubi.com

Среди других наиболее известных фильмов и сериалов с участием Деннехи — "Хорошая жена", "Черный список", "Ромео + Джульетта", "Четыре тысячи четыреста", "Живот архитектора", "Чертова служба в госпитале Мэш", "Презумпция невиновности", "Иллюзия убийства" и "Полиция Майами: Отдел нравов".

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