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24 апреля • обновлено в 23:50
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Звезда фильма про Чернобыль найден мертвым

1.9т
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Звезда фильма "Чернобыльские дневники" Дмитрий Дятченко был найден мертвым в своей резиденции во Флориде.

Мужчине было 52 года. Причина смерти пока не разглашается, пишет TMZ.

Дмитрий Дятченко

Дмитрий Дятченко

Согласно отчету полиции, об актере не было вестей в течение нескольких дней, поэтому в среду его семья попросила полицию провести проверку в его доме. Там правоохранители обнаружили актера мертвым.

Дмитрий Дятченко

Дмитрий Дятченко

Отмечается, что смерть Дятченко не связана с коронавирусом. В полиции считают, что мужчина умер поздно вечером в понедельник или рано утром во вторник 21 апреля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умер снимавшийся в криминальных сериалах российский актер Дмитрий Бульба.

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Автор
Мария Дидык
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