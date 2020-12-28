Звезда фильма "Мстители" в четвертый раз стал отцом

У 52-летнего голливудского актера Джоша Бролина родилась дочь, которую назвали Чэпел Грейс Бролин. Это уже четвертый ребенок знаменитости.

Девочка появилась на свет в Рождество 25 декабря. Соответствующие фото опубликовала супруга Бролина Кэтрин Бойд на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

"Наш маленький рождественский вечерний ангел", – подписала один из снимков Бойд.

Стоит отметить, что имя Чэпел переводится как "часовня".

Чэпел Грейс Бролин Instagram Бойд

"Мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не были особенно религиозными, но чувство Бога сильно затопило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, где мы чувствовали себя свободными", – рассказал Бролин на странице в Instagram.

Дочь актера Джоша Бролина Instagram Бойд

Напомним, Джош Бролин – это американский актер. Номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль Дэна Уайта в фильме "Харви Милк".

В 2014 году актер исполнил роль Таноса в фильме "Стражи галактики". С этого момента Бролин стал постоянным исполнителем данной роли. Он повторил ее уже в 2015 году в сцене после титров "Мстителей: Эра Альтрона". В 2018 году Танос в исполнении Джоша Бролина стал главным антагонистом фильма "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

В апреле 2015 года Бролин обручился со своей бывшей ассистенткой и моделью Кэтрин Бойд. Они поженились 24 сентября 2016 года. 4 ноября 2018 года Бролин объявил о том, что у них родилась дочь Уэстлин Рейн Бролин.

Кроме того, у актера есть дети от предыдущего брака с Элис Эдер – сын Тревор и дочь Иден.

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