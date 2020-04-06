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6 апреля • обновлено в 17:36
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Звезда фильма "Лолита" умерла после борьбы с болезнью

2.6т
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Известная канадская актриса, звезда фильма "Лолита" Ширли Дуглас умерла от осложнений, вызванных пневмонией. Она скончалась в возрасте 86 лет.

Об этом сообщил ее сын, актер Кифер Сазерленд на своей странице в Twitter. "Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID19). К сожалению, она уже давно боролась за свое здоровье, и мы, как семья, знали, что этот день наступит... Также всем семьям, которые потеряли близких из-за коронавируса хочу сказать: мое сердце разрывается вместе с вашим", – написал Кифер.

Кифер Сазерленд и Ширли Дуглас

Кифер Сазерленд и Ширли Дуглас

Фото: dailymail.co.uk

Отметим, что Ширли Дуглас известна по таким фильмам, как "Лолита", "Масмер", "Связанные насмерть", "Ищите женщину" и других.

Актриса Ширли Дуглас, кадр из фильма "Лолита"

Актриса Ширли Дуглас, кадр из фильма "Лолита"

Фото: kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

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Автор
Кристина Долматова
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