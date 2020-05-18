Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом

Звезда фильма "Джокер", актер Хоакин Феникс и его девушка актриса Руни Мара впервые станут родителями.

Об этом сообщает Page Six. Согласно источнику издания, Мара находится примерно на шестом месяце беременности.

Пара, которая проводит карантин в своем доме с Лос-Анджелесе, отказалась давать комментарии по поводу ребенка.

Летом 2019 года стало известно, что звезды обручились после трех лет отношений. В мае 2017-го пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с артисткой.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как "Девушка с татуировкой дракона", "Она", "Социальная сеть", "Побочный эффект", "Лев" и "Кэрол".

Хоакин Феникс появлялся в картинах "Она", "Таинственный лес", "Гладиатор", "Переступить черту", "Иррациональный человек" и "Отель "Руанда".

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