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18 мая • обновлено в 20:51
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Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом

5.9т
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Звезда фильма "Джокер", актер Хоакин Феникс и его девушка актриса Руни Мара впервые станут родителями.

Об этом сообщает Page Six. Согласно источнику издания, Мара находится примерно на шестом месяце беременности.

Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом

Пара, которая проводит карантин в своем доме с Лос-Анджелесе, отказалась давать комментарии по поводу ребенка.

Летом 2019 года стало известно, что звезды обручились после трех лет отношений. В мае 2017-го пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с артисткой.

Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как "Девушка с татуировкой дракона", "Она", "Социальная сеть", "Побочный эффект", "Лев" и "Кэрол".

Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом

Хоакин Феникс появлялся в картинах "Она", "Таинственный лес", "Гладиатор", "Переступить черту", "Иррациональный человек" и "Отель "Руанда".

Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом

Как ранее писал OBOZREVATEL, у бывшего народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко родился первый сын.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Хоакин Феникс
Тег
шоу-бизнес
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