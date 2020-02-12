Звезда фильма "Чародеи" облысела после химиотерапии: фото до и после

В сети появились фото звезды фильма "Чародеи" актрисы Александры Яковлевой, которая больна раком груди четвертой стадии. На снимках у артистки полностью отсутствуют волосы из-за химиотерапии.
О своей болезни актриса призналась в 2019 году. Сейчас ее самочувствие улучшилось, пишет СтарХит.
СтарХит
СтарХит
Отметим, актриса узнала о диагнозе случайно: обратилась в больницу из-за недомогания.
"Врачи, конечно, были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла", — говорила Яковлева.
Актриса прославилась благодаря фильмам "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцынов".
Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда культового сериала "Беверли-Хиллз 90210", американская актриса Шеннен Доэрти, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к поклонникам
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