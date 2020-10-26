Звезда "Фермы Эммердейл" Джонни Лиз умер от коронавируса

Популярный британский актер Джонни Лиз умер в возрасте 78 лет после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на дочь артистка Холли. По словам девушки, ее отец тяжело болел в течение последних двух недель, а за сутки до смерти получил положительный результат теста на COVID-19. Утром, 25 октября, актера доставили в больницу, он перенес сердечный приступ.

"Он был классным парнем, его все любили. Он был очень сильным человеком и моим другом. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень тяжело сейчас", – сказала Холли.

Джонни Лиз родился 31 декабря 1941 года в городе Йорк, Великобритания. Дебютировал на британском телевидении в 1982 году в эпизодической роли в ситкоме "Открыто круглосуточно". Наиболее известен в роли Гарри Клейтона в сериале "Улица коронации", а также в образе Неда Гловера в сериале "Ферма Эммердейл". Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Английский цирюльник", "Метод Крекера", "Лига джентльменов", "Жизнь на Марсе" и "Биение сердца".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.