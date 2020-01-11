Звезда "Джокера" Хоакин Феникс арестован: что произошло

Звезда фильма "Джокер", американский актер Хоакин Феникс был задержан в Вашингтоне во время посещения акции протеста против климатических изменений, организованной актрисой Джейн Фондой.

Об этом сообщил сайт Deadline со ссылкой на местную полицию. По словам издания, Феникс выступил на акции с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

Хоакин Феникс на митинге против изменений климата Фото: deadline.com

К слову, вместе с Хоакином под стражу угодил Мартин Шин — актер, наиболее известный по главной роли в "Апокалипсисе сегодня". Кроме того, были задержаны еще 147 протестующих.

Мартин Шин и Хоакин Феникс

Как сообщал OBOZREVATEL, Москву и Санкт-Петербург 10 августа охватили масштабные акции протестов, участие в которых приняли российские знаменитости. Так, на митинг прибыл известный рэпер Оксиморон (Oxxxymiron), рэпер Fаce, журналист Юрий Дудь, блогер Данила Поперечный и многие другие.

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