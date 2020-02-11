Звезда "Друзей" рассмешил Барака Обаму "д*рьмом изо рта"

Канадско-американский актер Мэттью Перри, шокировавший накануне свою коллегу по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон, насмешил бывшего президента США Барака Обаму.

Фото с известным политиком-демократом артист опубликовал на своей новой странице в Instagram.

Как известно, Перри прославился только одной ролью, - как Чендлер Бинг из сериала "Друзья", который из-за серьезных травм имеет большие проблемы в социальных аспектах жизни, что забавно маскирует под циничными шутками над самим собой и всем вокруг, по поводу и без.

Таким его запомнили зрители, и именно в таком образе артист начал вести свой Инстаграм.

Так, он показал свое фото вместе с 44-м президентом США Бараком Обамой, где политик-демократ смеется, опираясь на плечо Мэттью.

"Да, это Барак Обама, и да, он смеется над д*рьмом, которое только что вышло из моего рта", - прокомментировал Перри снимок.

Стоит заметить, что всего за 10 часов с момента публикации снимок собрал почти 2 миллиона "лайков" и около 15 тысяч комментариев.

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