Звезда "Друзей" показала тело в бикини в честь 56-летия. Видео
Известная голливудская актриса Кортни Кокс сняла свой прыжок в бассейн в честь своего 56-летия, показав фигуру в бикини.
Ролик она обнародовала в Instagram, вызвав восторг подписчиков.
На видео Кортни под музыку грациозно бежит к бассейну и ныряет в воду, демонстрируя стройное тело и черном бикини.
"Изящно ныряя в следующий год", – подписала звезда ролик.
Пользователи сети кроме поздравлений сделали Кокс немало комплиментов относительно ее фигуры.
"Тебе 56? Выглядишь фантастически", "Не верю, что тебе 56", "Ты непревзойденная", – пишут фанаты звезде "Друзей".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внешний вид звезды "Друзей" озадачил фанатов сериала.