Звезда "Друзей" Мэттью Перри женится на 29-летней возлюбленной

Юля Ухина Люди 11:11, 27.11.2020 Обновлено: 11:14, 27.11.2020

51-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри решил впервые жениться. Он сделал предложение своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц.

Об этом сам актер сообщил изданию People, назвав Молли "самой великой женщиной на планете". Отметим, что для Перри это будет первый брак.

"Я решил обручиться. К счастью, все это время я встречался с величайшей женщиной на планете", – рассказал Мэттью.

Мэттью Перри и Молли Гурвиц

29-летняя возлюбленная Мэттью Перри Молли Гурвиц работает литературным агентом. Пара начала встречаться в 2018 году и все прошлогодние праздники провела вместе. Мэттью Перри еще ни разу не был женат. О его предыдущих романах известно, что с 1995 по 1996 годы он встречался с Джулией Робертс, а с 2006 по 2012 годы с актрисой Лиззи Каплан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Черный ворон" Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тени. Такой романтический поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

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