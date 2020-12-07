Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые показал свою 29-летнюю невесту

51-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри,который недавно объявил о помолвке, впервые показал свою избранницу Молли Гурвиц.

Соответствующими снимками знаменитость поделился на личной странице в Instagram. На одной из них 29-летняя женщина позировала в черной футболке из собственной коллекции Мэттью. На ней написано: "Может ли это быть больше, чем просто футболка?".

Невеста Мэттью Перри Молли Гурвиц Instagram Мэттью Перри

На другой фотографии Гурвиц предстает в кепке также из коллекции актера, на которой изображены слова: "Что это, бейсбольная кепка?!".

Молли Гурвиц Instagram Мэттью Перри

Как известно, Мэттью Перри решил создать собственную линейку одежды, чтобы помочь Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Все полученные от продажи вещей деньги актер отдаст организации.

Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Мэттью Перри еще ни разу не был женат. О его предыдущих романах известно, что с 1995 по 1996 годы он встречался с Джулией Робертс, а с 2006 по 2012 годы с актрисой Лиззи Каплан.

О том, что актер сделал предложение своей возлюбленной Молли Хервиц стало известно в ноябре этого года. Пара начала встречаться в 2018-м, и все прошлогодние праздники провела вместе.

Мэттью Перри и Молли Гурвиц

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Черный ворон" Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тени. Такой романтический поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".