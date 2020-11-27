Звезда "Друзей" Кортни Кокс повторила знаменитый танец Моники с индейкой на голове. Видео

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове. Это один из самых популярных эпизодов ленты.

Соответствующие видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Кокс также отметила, ей надоели гифки с этой сценой из сериала, которые каждый год присылают во время праздника. Однако все же решила исполнить просьбу многих поклонников и еще раз станцевала с индейкой под песню из "Друзей" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я так всем благодарна… Но если я увижу хоть еще одну чертову гифку со мной, где я как дура танцую с этой индейкой на голове, то просто сорвусь... Однако, поскольку я символ Дня благодарения, пожалуйста, надеюсь, это сделает вас счастливыми", – заявила актриса, а затем повторила танец на своей кухне.

Сериал "Друзья" выходил в течение 10 лет с 1994 года. Главные роли в нем помимо Кортни Кокс сыграли Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Кортни Кокс сняла свой прыжок в бассейн в честь 56-летия, показав фигуру в бикини.