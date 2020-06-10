Звезда "Друзей" изменился до неузнаваемости

Американского актера, звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри папарацци застали на улице возле авто.
Фото было опубликовано в Instagram и вызвало немалое удивление поклонников исполнителя роли Чендлера в популярном сериале (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
На снимке 50-летнего Перри можно увидеть в повседневной одежде: черных брюках, серой футболке и темно-серой бейсболке. Судя по всему, артист не особо переживает из-за своего вида, поэтому и не следит за фигурой. Также внимательные пользователи сети заметили на руках Мэттью неопрятные длинные ногти.
Мэттью Перри
Instagram Glamour_Russia
Читатели раскритиковали Мэттью, а некоторые удивились его внешности:
"Он был самым молодым из актеров "Друзей", а выглядит хуже других", "Его кто-то съел?", "Печально, а был симпатяжкой", "Не лучшее его фото. Я не узнала его", – пишут пользователи сети.
скриншот с Instagram
скриншот с Instagram
скриншот с Instagram
Отметим, что в "Друзьях" Мэттью Перри выглядел следующим образом:
Мэттью Перри
скриншот
Актеры сериала "Друзья"
постер
Отметим, что в своем Instagram актер публикует довольно удачные фото.
Мэттью Перри
Instagram Мэттью Перри
Мэттью Перри
Instagram Мэттью Перри
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США умерла актриса Мэри Пэт Глисон, известная по роли в сериале "Друзья".
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