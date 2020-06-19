Звезда "Домашнего ареста" отдыхает в Крыму. Фото

Люди 17:43, 19.06.2020

Российская актриса Марина Александрова сейчас отдыхает в Крыму.

Летними снимками 37-летняя артистка делится у себя в Instagram.

Марина Александрова (Источник – Страница Марины Александровой в Instagram)

На одном из фото звезда запечатлена с семилетним сыном Андреем. В подписи к снимку Марина отметила, что это их первый совместный поход в горы.

Марина Александрова (Источник – Страница Марины Александровой в Instagram)

Кто еще отдыхает со звездой популярного российского сериала "Домашний арест", пока не известно. Помимо снимков горных пейзажей, Александрова также разместила селфи, где позирует в купальнике и с мокрыми волосами.

"Свежее морское жаркое фото, как заказывали", – подписала солнечный кадр актриса.

Марина Александрова (Источник – Страница Марины Александровой в Instagram)
Скриншот

Напомним, Марина Александрова замужем за режиссером Андреем Болтенко, которому родила двоих детей – сына Андрея и дочь Екатерину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как провела выходные на яхте с мужем и сыном.

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