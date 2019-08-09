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Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото

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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева восхитила своих поклонников пикантным фото. Так, она позировала в купальнике, который подчеркнул ее пышную грудь.

Пользователи сети оставили множество хвалебных комментариев. Водонаева разместила снимок на своей странице в Instagram.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

instagram.com/alenavodonaeva

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"Нереальная", "Шикарная", "Фу, эти искусственные страшные губы, высокомерный и злой взгляд. Никогда не была красавицей", "Хорошее фото", "Супер", "Чертовски красива", "Ну ведь красивые глаза", - пишут в сети.

Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото
Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото
Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото
Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото
Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото
Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото
Звезда "Дом-2" взбудоражила сеть пошлым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей сети смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
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