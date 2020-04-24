Звезда "Дом 2" ошарашила нелепым заявлением о ЦРУ и коронавирусе

Российская телеведущая и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня сделала странное заявление, в котором попыталась доказать теорию заговора, согласно которой распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G.

В эфире телеканала "Дождь" Боня показала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ и является доказательством ее слов (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Виктория Боня instagram.com/victoriabonya

"Еще наши, советские ученые изучали воздействие микроволновых волн на здоровье человека. У людей меняется имунная система, вплоть до потенции, вы знаете? Сейчас, очень важно понимать в начале и может действительно я не права. Я бы хотела, чтобы меня кто-то переубедил", — заявила ведущая.

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла мнение экс-участницы шоу "Дом-2" Виктории Бони о том, что коронавирус – это выдумка, которая появилась в результате всемирного заговора.

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