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24 апреля • обновлено в 14:37
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Звезда "Дом-2" Меньщиков шокировал фото голой беременной жены

3.9т
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Звезда "Дом-2" Степан Меньщиков опубликовал новый снимок, на котором его беременная жена Ангелина позирует полностью обнаженной.

Фотографией мужчина поделился на своей странице в Instagram.

Степан Меньщиков с возлюбленной

Степан Меньщиков с возлюбленной

Instagram @stepanmen

Так, в кадре Ангелина сфотографирована на пляже на Сейшельских островах. Голую грудь женщина прикрыла рукой.

"Как вы видите, на картине запечатлена красивая, притягательная своей обаятельной красотой, моя Ангелина Николаевна, которая сохраняя вселенское спокойствие, прилегла своим шикарным телом, словно богиня Венера, на согретые солнечным теплом камни. И, глядя на эту фотографию, у всех людей, которые имеют хороший вкус, радуется глаз и просыпаются теплые чувства любви и счастья!" написал под фото Степан.

Впрочем, пользователи не оценили откровенный кадр женщины. В комментариях поклонники высказали свое возмущение.

Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены
Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены
Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены
Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены
Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены
Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены
Звезда "Дом-2" шокировал фото голой беременной жены

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезду "Дома-2" и бывшего парня телеведущей Ольги Бузовой Романа Гриценко задержали в Москве.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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