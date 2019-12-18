Сексуальная звезда "Дизель Шоу" попала в клип "ТІК": как ей это удалось

Известная украинская группа "ТІК" презентовала клип на песню "Новий рік", в котором снялась звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы. По сюжету клипа, продюсер "ТІКа" Олег Збаращук хочет изменений в коллективе, который существует уже более 14 лет. Он проводит кастинг, чтобы заменить лидера группы, которым является Виктор Бронюк. В результате Збаращук выбирает на его место свою жену Яну (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Олег Збаращук и Виктор Бронюк

Яна Глущенко

"Подожди, а при чем здесь твоя жена Яна?" — возмущенно спросил Бронюк. На что продюсер ему ответил: "В первую очередь она артистка".

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Отметим, что поклонники группы "ТІК" пришли в восторг от нового клипа. Они написали множество комплиментов в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клип группы "ТІК" под названием "Циклоны" взорвал социальные сети. Всего за три дня после премьеры он собрал почти 800 000 просмотров на видеохостинге YouTube.

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