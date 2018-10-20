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За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской

201.1тЧитать материал на украинском

Актриса юмористического ''Дизель Шоу'' Марина Поплавская погибла в дорожно-транспортном происшествии утром в субботу, 20 октября, в Киевской области, когда автобус с артистами возвращался из Львова в Киев.

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Во Львове в пятницу, 19 октября, прошел последний концерт "Дизель Шоу" при участии Поплавской. Он стартовал в 20:00 в здании львовского цирка.

OBOZREVATEL обнародовал последние фотографии актрисы с концерта.

За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской

Отметим, что с 25 по 29 октября актеры "Дизель Шоу" должны были дать пять концертов в Германии, а с 5 ноября у них должен был начаться месячный тур по Украине.

За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской
За день до гибели: появились последние фото Марины Поплавской

Ранее OBOZREVATEL собрал самые интересные факты из биографии погибшей артистки.

Персона
Марина Поплавская
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПДизель Шоу
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