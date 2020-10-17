Звезда "Дизель шоу" Крутоголов о погибшей Поплавской: ни одна репетиция не проходила без слез

Известный юмористический проект "Дизель шоу" стал востребованным не только благодаря актуальными жизненными постановками, но тем, что отказался от номеров о "политиках" и "членов правления".

"Дизелей" часто сравнивают с юмористическими коллективами, в частности с актерами студии "Квартал 95". Их недавний скандал с плагиатом старого номера "Дизель шоу" вызвал ажиотаж в шоу-бизнесе.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL актер, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, как они отреагировали на плагиат "квартальцев". Также звезда признался, как коллектив работает после утраты Марины Поплавской, которая погибла в ДТП 2018 году.

– Расскажите, как коллективу работается с новым составом?

– Мне нравится фраза Славы Полунина: "Я делаю проекты с людьми, с которыми мне хочется обняться". По такому принципу и собирали команду. Как и в начале нашего творческого пути, так и сейчас актеров набирали по ощущениям. Женю Сморигина пригласили, потом что видели его творческую жизнь и испытывали уважение к его актерскому таланту. Он же посоветовал Вику Булитко. Когда я пошел на её спектакль в "Театр на Подоле", я высидел ровно половину! Игра актеров была посредственной, пьеса скучной, много штампов и клише. А Вика выделялась! С Яной Глущенко я снимался в сериале "Такси", и тогда она была единственной, с кем у меня на тот момент был роман на экране. Оказалось, она еще и петь умеет! Вот и позвали её на роль блондинки.

С 2019 года к нам присоединились Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Маруся Грицук и Димка Танкович.

С Сережей и Женей еще во время КВН у нас был первый гастрольный тур. Мы проехали 15 городов и с первого дня почувствовали схожесть в мировоззрении. Сдружились и ждали возможности заграбастать их к себе.

Димка Танкович занял прекрасную нишу ведущего, он лучше всех нас в этом. Кто прямые эфиры вел, в цирке не смеется и перед камерой не пасует.

Маруся Грицук в КВНе была самая милашная! Ею все тайно восторгались и были влюблены, но она была недосягаемой. И когда мы встретились по прошествии стольких лет и увидели, что она не изменилась, у нас был шок!

Очень рад, что есть возможность объединить всех этих крутышей. Мы не просто так называем себя #дизельсемья!

Егор Крутоголов рассказал, почему коллектив ушел от юмора о политике.

– Не так давно студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в плагиате и наглядно показала два одинаковых номера с разницей в пять лет. Как вы отнеслись к тому, что ваши конкуренты сплагиатили номера? Часто ли у вас крадут шутки и номера?

– Схожесть идей — это нормально и у нас с "Кварталом" иногда случается. Особенно в последнее время, ведь они отошли от политической тематики. Но когда ты видишь полностью скопированный номер, это уже вызывает вопросы. Мы хотели показать, что так делать нельзя. Я бы поверил в случайность, если бы они взяли какой-то очень старый номер. Но с номером о том, как депутат изучает английский язык, мы объехали полмира!

– Как отреагировали "квартальцы" на то, что вы сыграли номер о конкурентах, которые ушли в политику, и теперь, на юмористическом поприще остались только "Дизеля"?

– Не знаю, они мне не высказывали свое мнение (смеется).

Егор Крутоголов рассказал о политических амбициях.

– Прошло почти 2 года после смерти в страшном ДТП вашей коллеги Марины Поплавской. Расскажите, как прошли эти 2 года. Как работается коллективу после утраты Марины?

– Наверное, мы стали матерее, закалились, как сталь, пройдя через пекло. Не все верили, что мы вернемся после трагедии и в какой-то момент было страшно и непонятно… Но мы уверены, что она очень хотела бы, чтобы шоу продолжалось!

Мы чувствуем ее присутствие. Особенно, когда делаем что-то о ней. На одном из юбилейных концертов в сентябре была песня "Пролетая над нами" со словами благодарности и любви к Марише. Ни одна репетиция не проходила без слез. На концерте было ощущение, что она прилетала к нам, села в незаметном месте в зале и концерт благодаря этому прошел очень легко. Это тонкие ощущения, которые мы всегда считываем с ребятами.

Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов дал откровенное интервью.

– Предлагали ли кому-то из вашего коллектива податься в политику? И если да, почему не решились?

– Мне кажется, политика — это конец актерской карьеры. Мне задавали уже такие вопросы, причем не только журналисты, а и серьезные дяди. Мне такие предложения, конечно, льстят, но мне здесь хорошо. Мое призвание веселить людей, и такой дар дается далеко не каждому. Я делаю жизнь людей лучше и дольше – моя миссия продлевать смехом жизни людей. Это намного глобальнее и светлее, чем быть президентом. Политика – это большое зло планетарного масштаба.

– Планируете ли вы добавлять в вашу команду новых актеров?

Мы всегда в поиск новых талантов и лиц. Как минимум, для наших сериалов. А основной состав "Дизель Шоу" сейчас кажется сильным и классным.

Егор Крутоголов рассказал, как они отреагировали на плагиат "квартальцев".

– В одном из интервью вы рассказали, что ваш коллектив ушел от юмора о политике. Почему так решили поступить? Это было коллективное решение? Ведь сейчас политика как никогда актуальна.

- Пять лет назад, когда "Дизель Шоу" только зарождалось, с коллегами были дебаты по поводу тем, на которые стоит шутить. Именно я настоял на бытовом, а не политическом юморе. Конечно, политика – это всегда много тем. Такое впечатление, что политики стоят с лопатами и специально подкидывают эти поводы для шуток. Казалось бы, беспроигрышный вариант, но я отстаивал свою точку зрения. Конечно, у нас проскакивает сейчас политический юмор, но мы раскрываем все темы через социальную тематику – грубо говоря, то как люди на кухнях говорят, обсуждают происходящее. Например, в юбилейных концертах у нас была шикарная песня про то, что скоро не останется звезд на украинской эстраде – все пойду руководить страной. Честно скажем, ну кто кроме нас об этом пошутит?

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Егор Крутоголов высказался о своих конкурентах, заявив, что студии "Дизель шоу" нечего бояться, ведь все "хорошие юмористы ушли в политику".