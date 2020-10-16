Звезда Comedy Club Хрусталев рассказал об отношениях с украинской певицей

41-летний российский актер, соведущий передачи "Вечерний Ургант" и звезда Comedy Club Дмитрий Хрусталев впервые рассказал подробности о своем романе с молодой украинской певицей Марией Гончарук.

В интервью для проекта журналистки Ирины Шихман "А поговорить?" он заявил, что они с Гончарук долгое время проживают вместе, однако по законам РФ не являются женатой парой. При этом Хрусталев не стал опровергать слухи об их тайной свадьбе, которые распространялись в 2019 году в СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По законам Российской Федерации – нет, мы не женаты, но мы счастливы. Это никого не должно интересовать больше. Я не говорил, что мы не ходили в ЗАГС. Я сказал, что по законам РФ мы не муж и жена. Ну и все", – сказал Хрусталев.

Актер отказался уточнять, ходил ли с Марией в ЗАГС в другой стране.

"Отстаньте вы от нас, мы счастливы. Это личное дело. Счастье любит тишину. И все. Я не буду рассказывать про свою личную жизнь никому. Зачем? Я не выпячиваю ее. Я не из тех людей, которые, как только познакомились – сразу на обложке пятнадцати псевдожурналов. Мне это не интересно", – добавил Хрусталев.

Ирина Шихман обратила внимание, что телеведущий носит кольцо на безымянном пальце.

"Это мои пальцы, я на них что хочу, то и вешаю. Мы же все живем в мире условностей и договоренностей. Мы в этой геолокации договорились, что такого вида кольцо на таком пальце обозначает вот это. Договорились, но этого же нет. Например, в Европе это бы означало совершенно другое", – указал Хрусталев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что однажды заснула во время секса с экс-бойфрендом Дмитрием Хрусталевым. Вскоре после инцидента пара рассталась.