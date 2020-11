Звезда Британии Стивен Ридли: я обязательно приеду и "взорву" украинскую сцену

В октябре 2020 года во Львове и Киеве должны были состояться концерты молодого британского музыканта Стивена Ридли – автора музыки и текстов, виртуозного пианиста и чувственного вокалиста. Однако из-за пандемии коронавируса артист вынужден был перенести свои выступления в Украине на начало следующего года.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Ридли рассказал о предстоящих концертах, выходе первого альбома и о том, с чего началась его любовь к музыке. Также он порассуждал на тему путешествий, любимых стран и коллабораций с другими артистами, в числе которых отметил и украинских.

– Во время карантина вы начали записывать серию видеороликов в пустом Лондоне и выкладывать их в сеть. Как появилась такая идея и что она означает для вас?

– В такие ужасные времена, как сейчас, я почувствовал, что должен сделать что-то в привнесение красоты в этот мир. Для меня пустые улицы – печальное зрелище. Каждый закрытый магазин представляет собой множество голодных семей, которые не могут работать, а также не могут внести свой вклад в развитие мира. Это жестоко.

– Не странно было выступать одному, без зрителей? Ведь, как известно, для каждого артиста важна живая реакция слушателя.

– Честно говоря, это было странно. Это все еще так. Я чувствовал себя совершенно потерянным за эти месяцы. Я поцелую сцену, когда все закончится.

– С чего вообще началась ваша любовь к музыке?

– Я был маленьким мальчиком, ищущим приключений, который жил в небольшой деревне. Я был ковбоем без лошади. Делать было нечего, и идти было некуда. Я был таким беспокойным. Единственным моим спасением стал "творческий мир". Потому что музыка меня переносила в другую реальность, я полностью погружался в нее. Сначала я был только слушателем, а затем, когда "прыгнул на водительское сиденье" и начал играть сам, я буквально на несколько дней терялся в своих музыкальных мантрах.

– Насколько нам известно, вы в прошлом успешный банкир, что вас натолкнуло на решение бросить стабильную работу и заняться карьерой музыканта?

– Когда я оказался в "успешной жизни", как и хотел мой отец, – я начал задыхаться. Может быть, для других это успех, но для меня это было похоже на медленное самоубийство. Я просто не собирался идти по стопам отца и быть банкиром. Я хотел жить так, как мужчины из книг, которые я читал в детстве. Как мужчины в фильмах, которые я смотрел. Как мужчины из рассказов, которые я слышал в детстве. Путешественники, первооткрыватели, художники... А той жизнью, которая у меня была, я не хотел жить.

– Как отнеслись ваши друзья и родственники к такому решению?

– Возможно, самым сложным в этом переходе (от карьеры банкира к карьере музыканта. – Ред.) было то, что каждый человек в моей жизни говорил мне, что я поступаю неправильно. В меня никто не верил. Все думали, что я сошел с ума. Возможно, это правда. Я просто потерял всякое стремление быть "нормальным".

– Как поменялась ваша жизнь после того, как вы ушли из инвестиционного банка?

– Честно говоря, я чувствую себя самым удачливым парнем в мире. Теперь я живу жизнью, полностью разработанной мной. Я пишу свой график, свои цели, правила и маршрут. Я делаю работу, которую люблю, и у которой, как мне кажется, есть цель.

Я путешествую по миру, у меня есть друзья по всему миру. Я делаю то, что люблю, и этим заставляю многих людей чувствовать себя хорошо. Это непросто, но, я считаю, единственное, что труднее, чем преследовать свои мечты, – это не преследовать свои мечты.

– Ваш первый концерт как начинающего артиста и уже в роли звезды – как это было?

– Мое первое выступление было на похоронах отца. Я написал песню за неделю до того, как он умер. Мой папа тогда подслушал ее и заплакал. Это был второй раз, когда я видел, как он плачет. Он сказал, что это напомнило ему его деда. Он попросил меня сыграть эту песню на его похоронах. Это было так странно, потому что он был совершенно здоров. Я ответил, что могу этого не вспомнить... Через пару дней его неожиданно не стало, а через неделю после этого я сидел в зале и играл для 400 человек. С тех пор я никогда не играл эту песню.

Выступления в качестве звезды? Я не считаю себя звездой. Я просто стараюсь хорошо делать свою работу и дарить людям опыт, который они не забудут.

– Вы впервые будете выступать с концертами в Украине? Какие ваши ожидания от страны и от самих выступлений?

– У меня должно было быть два шоу в Украине: в Киеве и во Львове. Но недавно я узнал, что законы о социальном дистанцировании вокруг концертов вынудили нас перенести их на начало 2021 года. Это отстой! Но я обязательно приеду и "взорву" украинскую сцену!

Я буду счастлив приехать в Украину. У меня в Instagram появилось несколько подписчиков из вашей страны, и все они такие добрые! Я знаю, что у вас, ребята, невероятная еда, и, судя по тому, что я вижу, у вас теплые, открытые сердца. Думаю, мне это понравится!

– Вы много путешествуете. Какая ваша любимая страна, город?

– Каждая страна по-своему очаровательна. Мне посчастливилось побывать примерно в 70 странах, и я не могу честно сказать, что есть страна, которую я не любил. В конечном счете, страна состоит из людей и создается ими, и, исходя из моего обширного опыта, я могу с уверенностью сказать, что в целом люди – в подавляющем большинстве своем – чрезвычайно замечательные.

Я нахожу разные части себя в разных странах, и я нахожу ранее скрытую часть моего собственного отражения в большинстве людей, которых встречаю. Обычно мое любимое место – последнее, что я посетил.

– Планируете, возможно, после концертов в Украине мини-путешествие по стране?

– Я бы очень хотел исследовать Украину! Я ничего не знаю о вашей стране и очень рад этому. Потому что смогу оценить все свежим взглядом!

– Вы знакомы с кем-то из украинских артистов, с их творчеством? Если да, то с кем бы хотели сделать коллаборацию?

– Я бы с удовольствием поработал с Иваном Марчуком. Его песни меня очень вдохновляют, они очень музыкальные, ритмичные.

– Кого из современных британских музыкантов вы слушаете? С чьим творчеством могли бы посоветовать познакомиться?

– Честно говоря, британская музыка для меня не похожа ни на что другое на этой земле. Sting, Rolling Stones, Queen, Робби Уильямс, U2, Coldplay, Адель, The Beatles, The Kooks, Паоло Нутини, Эрик Клэптон, Эми Уайнхаус, Фил Коллинз, Элвис Костелло, Дэвид Боуи, The Artic Monkeys, Oasis, Stereophonics, Blur. Список просто бесконечен.

– Какие книги вы читаете?

– Я читаю много автобиографий/ биографий, потому что мне нравится понимать и изучать успешные действия и привычки людей, которыми я восхищаюсь. Мне также очень нравится читать качественную драматическую фантастику и книги этого уникального жанра, которые я называю "мудрой простотой". Лучший тому пример и моя любимая книга всех времен – "Маленький принц".

Я тоже люблю писать. У меня в разработке пара книг. Я работаю над ними в самолетах. Это очень терапевтическое средство.

– Какие фильмы смотрите?

– Мне нравятся мощные драмы и концептуальные фильмы. Среди любимых: "Последний самурай", "Знакомство с Джо Блэком", "Повар", "Неприкасаемые", "Тренировочный день", "Красотка", "Обычные подозреваемые", "Далласский клуб покупателей", "Чудо", "Семь фунтов".

– Вы сейчас работаете над дебютным альбомом. Когда слушатели смогут его услышать? Сколько там будет песен, где записываете и кто ваш саундпродюсер?

Да, это будет мой первый альбом. Я готовился к его созданию всю свою жизнь. И для меня это действительно очень важно. Я знаю, что для кого-то – это всего лишь каких-то несколько песен. Но для меня это кульминация 25 лет практики, труда, обучения и жизни. Всю свою жизнь я хотел сделать один из величайших альбомов всех времен. Такой, который можно было бы разместить на одной полке с альбомами тех артистов, кем я восхищаюсь. Так что это был долгий процесс.

Я написал так много песен. Большинство из них вы никогда не услышите. Ведь для меня недостаточно, чтобы песня была просто хорошая – меня интересует только действительно великая работа. Я записываю свои композиции в студиях, где настоящие музыканты вкладывают свои сердца в каждую из них... Я выбрал для себя более длинный и дорогой маршрут и с радостью финансирую его полностью самостоятельно. Нет ни лейбла, ни менеджмента, ни спонсора. Я не хочу, чтобы кто-то пришел, чтобы попытаться унизить это за небольшие деньги. Для меня это слишком важно.

Более того, я не собираюсь выпускать свои композиции альбомом. Ведь каждая песня – это история. Это личное. Поэтому я хотел бы, чтобы каждая песня имела свой собственный музыкальный клип и выпускалась в определенный момент, чтобы у всех было время и место, чтобы по-настоящему насладиться ею как самостоятельной вещью. Я начну выпускать песни по одной с 2021 года.

