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Звезда "Бригады" засветилась в Крыму

1.5тЧитать материал на украинском

Российская актриса и певица Екатерина Гусева, звезда культового сериала "Бригада", засветилась в оккупированном Севастополе.

Так, она приняла участие в концерте "Во имя мира и любви", посвященном памяти героических защитников города. Отметим, что Гусева пела военные песни в дуэте с актером и музыкантом Евгением Дятловым, в сопровождении оркестра Крымской филармонии. Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram (смотрите ниже).

Звезда "Бригады" засветилась в Крыму

Екатерина Гусева

Фото: Cosmopolitan

Звезда "Бригады" засветилась в Крыму

Екатерина Гусева и Евгений Дятлов

Фото: скриншот с видео

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"Мне посчастливилось принять участие в концерте, во вечере памяти и скорби. И дети мои тоже были здесь. Впечатления незабываемые", — прокомментировала Гусева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать скандального украинского дуэта ANNA MARIA, который выступал на Нацотборе на Евровидение, Лариса Опанасюк засветилась на параде 9 мая по случаю Дня победы в аннексированном Симфеорополе.

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Тег
Крым
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