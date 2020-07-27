Звезда Болливуда Айшвария Рай победила коронавирус

Известную индийскую актрису Айшварию Рай и ее дочь Аарадхию, у которых диагностировали коронавирус 12 июля, выписали из больницы.

Об этом сообщил в Twitter муж звезды Болливуда, индийский актер Абхишек Баччан, который ранее вместе с отцом Амитабха тоже заболел на COVID-19. Болезнь проходит у них в легкой форме.

"Спасибо всем за ваши постоянные молитвы и добрые пожелания... Айшвария и Аарадхия, к счастью, выписаны из больницы. Теперь они будут дома. Мы с отцом остаемся в больнице под наблюдением медицинского персонала", – написал Баччан.

Абхишек Баччан с отцом до сих пор болеют на коронавирус скриншот

Отметим, Айшвария Рай – победительница конкурса "Мисс Мира" 1994 года. Она сыграла в фильмах "Принцесса специй", "Розовая пантера 2", "Робот" и других.

Амитабх Баччан – один из самых популярных и известных актеров Индии, снявшийся во многих индийских фильмах. Награжден высшими гражданскими наградами Индии. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме "Великий Гэтсби", где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.

Его сын Абхишек – известный в Индии актер и продюсер. Актер дебютировал в роли беженца в фильме "Отверженные" (2000), но успеха добился, когда снялся в блокбастере "Байкеры".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.