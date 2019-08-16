Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг решила сделать операцию по смене пола и стать мужчиной.

За последние два года женщина сильно похудела, накачала мускулы и сделала мужскую прическу, пишет "СтарХит".

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После съемок в популярном шоу 37-летняя Джулия Ванг объявила себя мужчиной и потребовала называть ее Томасом. По словам экстрасенса, она родилась с мужскими хромосомами, но страдает от недуга, который наделяет ее женскими чертами внешности.

"Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли - всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство", - говорит Ванг.

По данным издания, Ванг планирует сделать себе операцию по смене пола.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница украинской версии шоу "Битва экстрасенсов" Симона Бородина скончалась. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым женщина боролась на протяжении нескольких лет.

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