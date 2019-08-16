Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после

1.2т Читать материал на украинском

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг решила сделать операцию по смене пола и стать мужчиной.

За последние два года женщина сильно похудела, накачала мускулы и сделала мужскую прическу, пишет "СтарХит".

Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после
Новости
Любовница Петросяна перестала скрывать роман с юмористом

После съемок в популярном шоу 37-летняя Джулия Ванг объявила себя мужчиной и потребовала называть ее Томасом. По словам экстрасенса, она родилась с мужскими хромосомами, но страдает от недуга, который наделяет ее женскими чертами внешности.

Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после
Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после

"Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли - всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство", - говорит Ванг.

По данным издания, Ванг планирует сделать себе операцию по смене пола.

Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после
Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после
Звезда "Битвы экстрасенсов" решила сменить пол: фото до и после

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница украинской версии шоу "Битва экстрасенсов" Симона Бородина скончалась. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым женщина боролась на протяжении нескольких лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...