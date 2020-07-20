Звезда "Атаки титанов" умер в 30 лет: что случилось

Японский актер, звезда фильма "Атака титанов" Харуми Миура умер в возрасте 30 лет. Артиста нашли без сознания в его доме в Токио. Его доставили в больницу, где он умер.

Причина смерти пока не известна, однако полиция предполагает, что Миура умер в результате самоубийства, сообщает The Japan Times.

Харуми Миура в фильме "Атака титанов" Kino-teatr.ua

По информации источника, в доме актера была найдена предсмертная записка. Тело актера обнаружил его менеджер 18-го июля. Он пришел проверить, почему Миура не выходил на работу.

Отметим, актер исполнил главную роль в фильме "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", сыграл в картинах "Небо любви", "От меня к тебе", "Вороны: Продолжение" и сериалах "Кровавый понедельник", "Последняя Золушка" и "Гокусэн".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.