Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

30 января актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов празднует день рождения. Артисту исполняется 43 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как изменился Пикалов. Отметим, что артист неоднократно говорил о том, что свой день рождения он не празднует.

ТСН

Александр Пикалов родился 30 января 1976 года в Кривом Роге. Закончил гимназию №95 с углубленным изучением английского языка, в которой также учились Владимир Зеленский со своей будущей женой Еленой Кияшко, Сергей Кравец, муж Елены Кравец. Позже артист учился в Криворожском техническом университете.

KP.UA

В 1998 году Пикалов начал играть в команде КВН "95 квартал".

ТСН

ТСН

В 2003 году артист женился на Ирине Михайличенко, в 2006-м у них родился сын Михаил.

muzh-zhena.ru

ТСН

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25 января день рождения праздновал знаменитый шоумен, основатель студии "Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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