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Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

2.7тЧитать материал на украинском

30 января актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов празднует день рождения. Артисту исполняется 43 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как изменился Пикалов. Отметим, что артист неоднократно говорил о том, что свой день рождения он не празднует.

Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

ТСН

Александр Пикалов родился 30 января 1976 года в Кривом Роге. Закончил гимназию №95 с углубленным изучением английского языка, в которой также учились Владимир Зеленский со своей будущей женой Еленой Кияшко, Сергей Кравец, муж Елены Кравец. Позже артист учился в Криворожском техническом университете.

Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

KP.UA

В 1998 году Пикалов начал играть в команде КВН "95 квартал".

Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

ТСН

Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

ТСН

В 2003 году артист женился на Ирине Михайличенко, в 2006-м у них родился сын Михаил.

Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

muzh-zhena.ru

Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как он изменился

ТСН

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25 января день рождения праздновал знаменитый шоумен, основатель студии "Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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