Российская певица и звезда 90-х Наталья Ветлицкая рассказала, что заболела страшным вирусом, при котором испытывала ужасные боли в теле.

Так, в комментарии изданию Собеседник.ru знаменитость призналась, что у нее внезапно начали сильно болеть мышцы.

Наталья Ветлицкая КП

"Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле. Я начала покашливать. Не знаю, конкретно коронавирус или нет, я лежала на диване три дня... Любое движение приносило боль. Поднялась температура... Было ощущение, что не хватает тепла. Я просто уже не выдерживала и ходила в душ греться. Болело все, даже на уровне кожи, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Сухой кашель, насморка нет", – вспоминает певица.

Наталья Ветлицкая Instagram @n_vetlitskaya

Спустя несколько дней артистка почувствовала себя лучше, поэтому решила не обращаться в больницу. Однако вскоре состояние здоровья вновь ухудшилось, и в этот раз Ветлицкая уже обратилась к врачам.

О своем состоянии звезда рассказала в видео, которое опубликовала на странице в Instagram.

"Вчера ночью я поехала в скорое отделение госпиталя, потому что было такое ощущение, что мокрота, которая стоит в бронхах, не откашливается. А как пена булькает там. Я пыталась набрать воздух, чтобы прокашляться, но у меня было такое ощущение, что мне некуда набирать воздух".

Наталья Ветлицкая spletnik.ru

По словам Натальи, врачи не смогли точно сказать, есть ли у нее коронавирус:

"Они написали в заключении, что возможен этот вирус. И отправили меня домой. Температура у меня сегодня была низкая. Сказали, что будут держать меня на контроле".

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