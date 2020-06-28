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Звезда 90-х из РФ родила четвертого ребенка дома и показала видео процесса

Ева Романова
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2,5 т.
Саша Зверева родила (фото – Инстаграм певицы)

Саша Зверева родила (фото – Инстаграм певицы).

Бывшая солистка популярной в конце 90-х группы "Демо" Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Роды знаменитости прошли у нее дома в США.

За процессом рождения ребенка также наблюдали фотограф и оператор, которые записали эмоциональные и волнующие моменты на камеру. Снимками и роликами Зверева поделилась с подписчиками в Instagram (видео смотрите в конце новости).

Вместе с мужем, американцем Дэном Уолбраном она вызвала акушерку, которая контролировала появление младенца на свет.

Певица показала, как рожала ребенка

Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой

"Полет в космос... Это незабываемая, святая боль, ценой в новую жизнь. Не могу смотреть на фото без слез – в них вся материнская плата за счастье, боль и смирение", – поделилась артистка.

Певица показала, как рожала ребенка

Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой

Фотограф Татьяна, которая занималась столь необычной съемкой, также обратилась к маме и ребенку. Несмотря на то, что Зверева умолчала пол новорожденного малыша, фотограф немного приоткрыла занавес – у артистки родилась девочка:

"Я до сих пор под впечатлением. Это было невероятно, интенсивно, эмоционально. Мне хочется сказать каждой женщине, что мы все прекрасны, и как я для себя выяснила — во время родов особенно! Надеюсь, ты и звездочка чувствуете себя хорошо и быстро восстанавливаетесь!".

Певица показала, как рожала ребенка

Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой

Отметим, Саша Зверева сейчас живет в Калифорнии с мужем Дэном Уолбраном и воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва. Новорожденный ребенок стал четвертым в семье артистки.

Певица показала, как рожала ребенка

Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой

Певица показала, как рожала ребенка

Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой

Певица показала, как рожала ребенка

Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой

Смотрите видео о рождении ребенка Саши Зверевой

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