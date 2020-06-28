Звезда 90-х из РФ родила четвертого ребенка дома и показала видео процесса
Саша Зверева родила (фото – Инстаграм певицы).
Бывшая солистка популярной в конце 90-х группы "Демо" Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Роды знаменитости прошли у нее дома в США.
За процессом рождения ребенка также наблюдали фотограф и оператор, которые записали эмоциональные и волнующие моменты на камеру. Снимками и роликами Зверева поделилась с подписчиками в Instagram (видео смотрите в конце новости).
Вместе с мужем, американцем Дэном Уолбраном она вызвала акушерку, которая контролировала появление младенца на свет.
Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой
"Полет в космос... Это незабываемая, святая боль, ценой в новую жизнь. Не могу смотреть на фото без слез – в них вся материнская плата за счастье, боль и смирение", – поделилась артистка.
Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой
Фотограф Татьяна, которая занималась столь необычной съемкой, также обратилась к маме и ребенку. Несмотря на то, что Зверева умолчала пол новорожденного малыша, фотограф немного приоткрыла занавес – у артистки родилась девочка:
"Я до сих пор под впечатлением. Это было невероятно, интенсивно, эмоционально. Мне хочется сказать каждой женщине, что мы все прекрасны, и как я для себя выяснила — во время родов особенно! Надеюсь, ты и звездочка чувствуете себя хорошо и быстро восстанавливаетесь!".
Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой
Отметим, Саша Зверева сейчас живет в Калифорнии с мужем Дэном Уолбраном и воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва. Новорожденный ребенок стал четвертым в семье артистки.
Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой
Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой
Певица показала, как рожала ребенка Instagram Саши Зверевой
Смотрите видео о рождении ребенка Саши Зверевой
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