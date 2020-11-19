Звезда "50 оттенков серого" объявила о запуске собственного бренда секс-игрушек

Популярная актриса и звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон заявила, что запускает личный бренд секс-игрушек.

По ее словам, независимо от пола, сексуальной ориентации и возраста – у каждого должен быть доступ к качественным сексуальным товарам. Об этом она сообщила в интервью "Vogue".

"Сексуальное благополучие – одно из основных прав человека. Секс по обоюдному согласию и интимное удовольствие – забота о себе", – отметила актриса.

Дакота Джонсон заявила, что запускает личный бренд секс-игрушек "Vogue"

Так, теперь Джонсон является инвестором и креативным директором марки секс-игрушек. Звезда считает, что вибратор должен стать предметом личной гигиены, ведь на сегодняшний день сексуальное наслаждение – одна из неотъемлемых составляющих жизни человека.

Кроме того, актриса также собирается выпускать органические презервативы и лубриканты.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда популярного фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и ее бойфренд Крис Мартин чуть не убили пешехода в Нью-Йорке.