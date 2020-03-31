Российская певица и звезда 2000-х Жасмин призналась, что вместе с 4-летним сыном Мироном переболела коронавирусом.
Об этом знаменитость рассказала в эфире "Русского радио".
Жасмин
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Так, по словам Жасмин, она думала, что у них с сыном грипп.
"Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала. Мирон почки капитально подсадил после той болезни", – говорит певица.
Жасмин с сыном Мироном
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Кроме того, артистка призналась, что также была на юбилее сестры композитора Игоря Крутого. Там она виделась со Львом Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.
"Это ужасно, что случилось со Львом Валерьяновичем. Я, скажу честно, не проходила ни разу тест на коронавирус. Хочу как-нибудь вызвать медсестру на дом. У меня нет никаких симптомов. Боюсь поехать в больницу и подхватить какой-нибудь вирус", – поделилась Жасмин.
Жасмин
teleprogramma.pro
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