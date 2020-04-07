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7 апреля • обновлено в 10:21
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Звезда 2000-х Даффи раскрыла ужасные подробности своего похищения

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35-летняя популярная в 2000-х певица Даффи, получившая в 2009 году премию "Грэмми" за лучший поп-альбом, раскрыла детали своего таинственного исчезновения со сцены.

Британская поп-звезда заявила о том, что насильник похитил ее и держал в плену в другой стране. Об этом артистка рассказала на своем официальном сайте.

"Маньяк меня насиловал": звезда 2000-х Даффи раскрыла подробности своего похищения

Кошмарная история началась в день рождения артистки.

"Меня накачали наркотиками в ресторане. И затем продолжали накачивать ими на протяжении четырех недель за границей. Я не помню, как летела на самолете и как меня везли в багажнике машины. Но помню, как меня заперли в гостинице, куда пришел злоумышленник и изнасиловал меня. Помню боль и попытки осознать случившееся в этой комнате", — призналась Даффи.
"Маньяк меня насиловал": звезда 2000-х Даффи раскрыла подробности своего похищения

Спустя некоторое время мужчина, издевавшийся над Даффи, оставил ее одну.

"Я хотела бежать в другую страну и поменять имя… Те, кто хотел помочь мне на самом деле, были просто слишком далеко от меня. Я так долго пряталась ото всех после случившегося, что сама от всех отдалилась. Изнасилование похоже на убийство: ты вроде бы жива снаружи, но мертва внутри", — отметила артистка.
"Маньяк меня насиловал": звезда 2000-х Даффи раскрыла подробности своего похищения

Как ранее писал OBOZREVATEL, солистка украинской группы YUKO Юлия Юрина, финалистка Национального отбора на Евровидение-2019, дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о домашнем насилии, пережитом в детстве.

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Автор
Мария Дидык
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