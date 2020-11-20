Звезда "1+1" Витвицкая оконфузилась с обувью в прямом эфире. Видео

Украинская телезвезда, ведущая ТСН на канале "1+1" Соломия Витвицкая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире. Женщина сняла обувь под столом и когда началась съемка – забыла ее надеть.

Когда сменился ракурс, зрители увидели, что Витвицкая ведет выпуск новостей с босыми ногами. Сама же звезда с юмором прокомментировала конфуз на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть курьезное видео, доскролльте новость до конца).

"Забыла и не обула. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", – поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире. Скриншот видео

Она также отметила, что на инцидент ей указали сотни зрителей, которые написали сообщения в социальных сетях. При этом никто из них не высказался в негативном ключе – все добродушно посмеялись над случившимся.

"Получила шквал ваших сообщений в директ от внимательных подписчиков! Спасибо за поддержку и понимание! Никакого хейта! Вы – мои крылья!", – добавила Витвицкая и пообещала зрителям в дальнейшем быть внимательнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у популярной украинской ведущей Марички Падалко во время прямого эфира выпуска ТСН на канале "1+1" выпал передний зуб. Ее реакция на инцидент вызвала восхищение у украинцев.