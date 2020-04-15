Звезд "Маски-шоу" не узнать: как изменились самые популярные комики 90-х

Одесский юмористический телесериал "Маски-шоу" выходил на экраны с 1990 по 2006 год. За это время проект успел завоевать любовь и популярность среди зрителей в России и Украине, а актеры "Масок" стали настоящими звездами.

"Маски-шоу" @maskishooow

Сейчас кто-то из них продолжает работать в комедийном жанре, а кто-то сменил амплуа. О том, как изменились звезды "Маски-шоу", рассказывает OBOZREVATEL.

Георгий Делиев

Георгий Делиев

Художественный руководитель комик-труппы "Маски" был одним из самых популярных актеров 90-х. В 2009 году он получил звание народного артиста Украины. Он также успел побывать депутатом городского совета Одессы, а в 2017 году стал членом жюри шоу "Лига Смеха".

Борис Барский

Борис Барский

Борис Барский сыграл почти во всех 80-ти сериях "Масок". В 2009 году он, как и Делиев, получил "народного артиста". Играет в театральных постановках, участвует в телевизионных шоу ("Игры патриотов", "Танцы со звездами" и т.п.), и, как и раньше, пишет стихи.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс играла в "Масках" вплоть до 2005 года. Последние 15 лет актриса живет в Москве, она сделала успешную карьеру на телевидении России.

Владимир Комаров

Владимир Комаров

Владимир Комаров, известный как "лысый из Масок", после ухода из труппы посвятил себя музыке. Так, в 2005 году он создал группу "Д-ръ БрМенталь", солистом которой является по сей день.

Наталья Бузько

Наталья Бузько

Наталья Бузько – заслуженная артистка Украины (2009). Сейчас она снимается в кино, работает в "Доме клоунов" в Одессе, а также дает уроки актерского мастерства.

Алексей Агопьян

Алексей Агопьян

Алексей Агопьян запомнился зрителю как по "Маскам", так и по "Каламбуру". Позже Агопьян участвовал и в других комедийных проектах: "Комедийный коктейль", "Мамаду", "Большая разница”. Сейчас он снимается в фильмах и сериалах, работает в "Доме клоунов" в Одессе.

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