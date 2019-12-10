"Звери еб*чие!" Моргенштерн гневно отреагировал на скандал в Одессе

В понедельник 9 декабря, в Одессе разгромили клуб "Палладиум", где в воскресенье 8 декабря состоялся концерт популярного рэпера Алишера Моргенштерна. Во время своего выступления он назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой".

Видео погрома на своей странице в Facebook опубликовал активист Демьян Ганул.

Моргенштерн

Сам рэпер также отреагировал на происшествие.

"Полное видео с концерта в Одессе. Пока вы это читаете - долб**бы активисты громят клуб, в котором мы выступали и ищут девочек, которые вчера с нами отдыхали. Звери еб*чие, прочитали кусок вырванный из контекста в своих СМИ и пошли бл*ть порядок наводить. Вот ознакомьтесь пожалуйста с полным видео, под каждым своим словом подписываюсь. В сгоревшем колледже 5 лет не проводили проверки, и вместо того чтобы плакать и грустить о погибших, идите и вы*бите всех кто за это ответственен. Народ, вас же этими траурами тупо отвлекают от проблем, проснитесь! Украина, я люблю тебя, ты знаешь, и никакие долб**бы не помешают нам увидится снова. Нах*й политику, нах*й тех кто пытается нас рассорить", - написал на своей странице Алишер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой".

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