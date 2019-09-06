"Зважені та щасливі-9": кто вылетел во втором выпуске и где смотреть онлайн

В четверг, 5 сентября, на телеканале СТБ показали второй выпуск 9 сезона шоу "Зважені та щасливі", в котором участники сражаются с лишним весом.

Что же показали зрителям во втором выпуске нового сезона и кто покинул шоу на таком раннем этапе? Рассказывает OBOZREVATEL.

Что известно о 9 сезоне "Зважені та щасливі"?

Это уже девятый по счету сезон. Ведущей проекта стала известный тренер и телеведущая Анита Луценко. Тренерами — специалист Марина Боржемская и экс-звезда "Холостяка" Иракли Макацария. К функциям диетолога на проекте вернулась Светлана Фус, а с работой психолога будет справляться Анна Кушнерук.

Правила "Зважені та щасливі"

Каждую неделю один из участников будет покидать лагерь похудения, и будет это поочередно – то парень, то девушка. Самый слабый вычисляется путем взвешивания и голосования соперников.

Кто вылетел в первом выпуске "Зважені та щасливі-9"?

На второй неделе под желтой линией оказались Сергей из синей команды и Михаил из коричневой. В результате путем голосования остальных участников Михаил покинул проект.

Где смотреть "Зважені та щасливі-9" 2 выпуск онлайн?

Все выпуски шоу доступны для просмотра на YouTube через 48 часов после премьеры по ТВ. Кроме того, посмотреть 9 сезон 2 выпуск от 05.09.2019 можно на сайте Телепортал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, восьмом сезоне проекта "Зважені та щасливі" победу одержала команда "красных" — Олег и Богдан Буряки, подопечные Марины Боржемской. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17% от общей массы тела.

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