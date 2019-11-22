"Зважені та щасливі 9": как изменились участники за 13 недель. Фото

В четверг, 21 ноября, в популярном шоу СТБ "Зважені та щасливі-9" состоялась ночь красоты.
Так, это время, когда участники после всех испытаний и трудностей смогли немного расслабиться и выйти к своим родным по красной дорожке в новых похудевших образах. Отметим, что над ними колдовали парикмахеры и визажисты, а дизайнер Андре Тан дал советы, какую одежду лучше носить людям с объемными размерами.
Фото: instagram/thebiggestloserua
Евгений Москаленко, 33 года
Пришел на проект с весом 150 кг, за 13 недель скинул 41 кг. На данный момент его вес — 109 кг.
Евгений Москаленко
Фото: instagram/thebiggestloserua
Тамара Мумладзе, 29 лет
Начала свой путь в шоу с весом 123 кг, за 13 недель скинула 26 кг. На данный момент ее вес — 97 кг.
Тамара Мумладзе
Фото: instagram/thebiggestloserua
Александр Гончаров, 30 лет
Пришел на проект с весом 167 кг, за 13 недель скинул 42 кг. На данный момент вес — 125 кг. Отметим, что Александр уже покидал "Зважених", но ведущая шоу Анита Луценко дала ему второй шанс.
Александр Гончаров
Фото: instagram/thebiggestloserua
Людмила Чаднова, 33 года
Пришла на проект с весом 144 кг, за 13 недель скинула 36 кг. Сейчас вес — 108 кг.
Людмила Чаднова
Фото: instagram/thebiggestloserua
Николай Ворошнов, 33 года
До проекта Николай весил 220 кг, за 13 недель участия в шоу скинул 49 кг. На данный момент его вес — 171 кг.
Николай Ворошнов
Фото: instagram/thebiggestloserua
Алена Гребенюк, 43 года. 172 см
Пришла на проект с весом 107 кг, за 13 недель скинула 17 кг. На данный момент вес — 90 кг.
Алена Гребенюк
Фото: instagram/thebiggestloserua
Наталья Кириленко, 26 лет
Наталья начала свой путь на шоу "Зважені та щасливі" с весом 118 кг, за 13 недель скинула 29 кг. Девушка также уже уходила домой, но Анита Луценко дала ей второй шанс.
Наталья Кириленко
Фото: instagram/thebiggestloserua
Павел Назаренко, 32 года
Пришел на проект с весом 182 кг, за 13 недель скинул 52 кг. Сейчас его вес — 130 кг.
Павел Назаренко
Фото: instagram/thebiggestloserua
Николай Крицкий, 28 лет
До проекта Николай весил 223 кг, за 13 недель участия в шоу скинул 48 кг. Он также уходил домой и получил второй шанс от Аниты.
Николай Крицкий
Фото: instagram/thebiggestloserua
Лала Алиева, 23 года. 173 см
Пришла на проект с весом 178 кг, за 13 недель скинула 30 кг. Лала, как и другие участники, получила второй шанс от Аниты Луценко.
Лала Алиева
Фото: instagram/thebiggestloserua
Как ранее писал OBOZREVATEL, победители седьмого сезона популярного проекта "Зважені та щасливі" на СТБ Наталья Токарева и Алексей Добрянский расстались.
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