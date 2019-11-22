"Зважені та щасливі 9": как изменились участники за 13 недель. Фото

В четверг, 21 ноября, в популярном шоу СТБ "Зважені та щасливі-9" состоялась ночь красоты.

Так, это время, когда участники после всех испытаний и трудностей смогли немного расслабиться и выйти к своим родным по красной дорожке в новых похудевших образах. Отметим, что над ними колдовали парикмахеры и визажисты, а дизайнер Андре Тан дал советы, какую одежду лучше носить людям с объемными размерами.

Фото: instagram/thebiggestloserua

Евгений Москаленко, 33 года

Пришел на проект с весом 150 кг, за 13 недель скинул 41 кг. На данный момент его вес — 109 кг.

Евгений Москаленко Фото: instagram/thebiggestloserua

Тамара Мумладзе, 29 лет

Начала свой путь в шоу с весом 123 кг, за 13 недель скинула 26 кг. На данный момент ее вес — 97 кг.

Тамара Мумладзе Фото: instagram/thebiggestloserua

Александр Гончаров, 30 лет

Пришел на проект с весом 167 кг, за 13 недель скинул 42 кг. На данный момент вес — 125 кг. Отметим, что Александр уже покидал "Зважених", но ведущая шоу Анита Луценко дала ему второй шанс.

Александр Гончаров Фото: instagram/thebiggestloserua

Людмила Чаднова, 33 года

Пришла на проект с весом 144 кг, за 13 недель скинула 36 кг. Сейчас вес — 108 кг.

Людмила Чаднова Фото: instagram/thebiggestloserua

Николай Ворошнов, 33 года

До проекта Николай весил 220 кг, за 13 недель участия в шоу скинул 49 кг. На данный момент его вес — 171 кг.

Николай Ворошнов Фото: instagram/thebiggestloserua

Алена Гребенюк, 43 года. 172 см

Пришла на проект с весом 107 кг, за 13 недель скинула 17 кг. На данный момент вес — 90 кг.

Алена Гребенюк Фото: instagram/thebiggestloserua

Наталья Кириленко, 26 лет

Наталья начала свой путь на шоу "Зважені та щасливі" с весом 118 кг, за 13 недель скинула 29 кг. Девушка также уже уходила домой, но Анита Луценко дала ей второй шанс.

Наталья Кириленко Фото: instagram/thebiggestloserua

Павел Назаренко, 32 года

Пришел на проект с весом 182 кг, за 13 недель скинул 52 кг. Сейчас его вес — 130 кг.

Павел Назаренко Фото: instagram/thebiggestloserua

Николай Крицкий, 28 лет

До проекта Николай весил 223 кг, за 13 недель участия в шоу скинул 48 кг. Он также уходил домой и получил второй шанс от Аниты.

Николай Крицкий Фото: instagram/thebiggestloserua

Лала Алиева, 23 года. 173 см

Пришла на проект с весом 178 кг, за 13 недель скинула 30 кг. Лала, как и другие участники, получила второй шанс от Аниты Луценко.

Лала Алиева Фото: instagram/thebiggestloserua

Как ранее писал OBOZREVATEL, победители седьмого сезона популярного проекта "Зважені та щасливі" на СТБ Наталья Токарева и Алексей Добрянский расстались.

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