Золушка из России: история бездомной певицы в США получила звездное продолжение

Бездомная иммигрантка из России Эмили Замурка, которая стала известной, исполнив оперную арию в метро США, впервые выступила на сцене.

Кроме того, 52-летняя женщина может подписать контракт с номинированным на Грэмми музыкальным продюсером Джоэлом Даймондом, пишет CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что россиянка исполнила арию "O mio babbino caro" из оперы "Джанни Скикки", написанную итальянским композитором Джакомо Пуччини, на открытии квартала Маленькая Италия в пригороде Лос-Анджелеса Сан-Педро. Бездомная получила гонорар в размере 700 долларов.

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Эмили Замурка CNN

Эту работу предложил ей один из членов городского совета Джо Бускаино. Эта же песня, спетая в американской подземке, сделала Замурку известной.

Выступление Эмили, которое вызвало восторг у зрителей, показали практически все американские телеканалы.

"Я даже не знаю, что происходит. Это так много значит для меня, так быстро", – сказала после концерта Замурка.

Эмили Замурка Скрин видео

Отметим, 24 года женщина перебралась в США и более десяти лет прожила в Миссури, где работала в доме престарелых и в ресторане. Более детально о ее истории предлагаем почитать по ссылке.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети тронула история с бездомным и коммунальщиком в Ивано-Франковске. Первый удивил украинцев вежливым обращением к бездомному человеку, который спал на лавочке.

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