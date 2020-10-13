Золушка-гей и темнокожая Белоснежка: в Венгрии выпустили сборник современных сказок

В Венгрии перевыпустили книгу со старыми детскими сказками, переделанными на новый лад – в традициях полной толерантности.

Как сообщает издание Super, в сборник вошло 17 рассказов, в которых описаны персонажи разного пола, этнического, религиозного и социально-экономического происхождения. Так, Золушка стала смуглым парнем-геем, который находит своего принца. Снежная королева тоже оказалась приверженцем однополой любви, а у Белоснежки, вопреки говорящему имени, кожа стала смуглой.

Кроме того, с Посейдоном в новой версии знакомых сказок сражается трансгендерный молодой человек. А сказочный олень заявил, что не принимает традиционное разделение на мужчин и женщин.

"Наша цель – сделать детскую литературу более разнообразной и показать малышам, как прекрасна жизнь. Мы хотим создавать истории, которые отражают жизнь всех молодых людей. Нам не нравятся обвинения в том, что мы вредим детям", – заявил автор современных сказок.

Отмечается, что первую партию книг, куда вошли 17 произведений, напечатали тиражом 1500 экземпляров. Новые произведения с магазинных полок размели очень быстро. Теперь к выходу готовится новая партия книг тиражом в 15 тысяч.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, знаменитый мультфильм "Губка Боб Квадратные штаны" вышел в аниме-формате. Первую серию презентовали в пятницу, 24 июля.