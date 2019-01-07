Золотой глобус: как случайная красотка стала звездой вечера

Главной героиней премии "Золотой глобус" в 2019 году стала девушка в синем платье, рекламирующая воду.

Именно она случайно попала на фото знаменитостей, позировавших на красной дорожке и вызвала ажиотаж в сети. Ей уже даже создали отдельную страницу в соцсети Twitter.

Hey @TheCW, I am now ready for that lead role on an #Arrowverse series. #GoldenGlobes pic.twitter.com/c8ySCfXlP6 — FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7. Januar 2019

Держа в руках поднос с водой, она мило улыбалась на заднем плане фотографий звезд, глядя в камеру.

Девушка с водой twitter.com/watergirlGG

В соцсетях также появились забавные мемы с "девушкой с водой", как ее назвали западные издания.

twitter.com/watergirlGG

twitter.com/watergirlGG

twitter.com/watergirlGG

СМИ уже раскрыли личность новой звезды - ею оказалась модель Келлет Катберт.

Сама Келлет позже поделилась снимком с церемонии, написав: "Не худший вариант, как провести воскресенье".

Как сообщал OBOZREVATEL, 76-я церемония вручения кинонаград "Золотой глобус" состоялась в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton. Полный список победителей 2019 года доступе тут.