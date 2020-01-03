Золотой глобус 2020: кто номинирован, когда и где смотреть

В воскресенье, 5 января, в США состоится церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.

Так, церемония будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC. Ее ведущим в пятый раз выступит британский комик Рики Джервейс. А также: Анна де Армас, Пирс Броснан, Марго Робби, Харви Кейтель, Тим Аллен, Тиффани Хэддиш, Уилл Феррелл, Шарлиз Терон, Гленн Клоуз, Тед Дэнсон, Кейт Маккиннон. Кроме того, Рами Малек, Керри Вашингтон, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Дэниэл Крейг, Эми Полер, Энсел Эльгорт, Октавия Спенсер, Сальма Хайек, Ник Джонас, Дакота Фэннинг, Антонио Бандерас и Лорен Грэм.

Фото: indiewire.com

Отметим, что в HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы) уже объявили победителей двух специальных наград церемонии. Трехкратная номинантка на "Золотой Глобус" Эллен Дедженерес получит премию Кэрол Бернетт за выдающийся вклад в телевидение. Также восьмикратный обладатель "Золотого Глобуса" и 15-кратный номинант на премию Том Генкс станет обладателем престижной награды Сесиля Блаунта Демиля в 2020 году.

Эллен Дедженерес и Том Генкс

Также OBOZREVATEL публикует полный список номинантов:

Лучший фильм — драма

"Джокер" Фото: youtube.com

"Ирландец"

"Брачная история"

"1917"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

Лучший фильм — комедия или мюзикл

"Однажды в Голливуде" Фото: the-flow.ru

"Меня зовут Долемайт"

"Кролик Джоджо"

"Достать ножи"

"Однажды в Голливуде"

"Рокетмен"

Лучшая режиссура

"1917" Фото: youtube.com

Пон Чжун Хо — "Паразиты"

Сэм Мендес — "1917"

Тодд Филлипс — "Джокер"

Мартин Скорсезе — "Ирландец"

Квентин Тарантино — "Однажды в Голливуде"

Лучший сценарий

"Два Папы" Фото: esquire.ru

Ноа Баумбах ("Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")

Энтони Маккартен ("Два Папы")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучшая мужская роль — драма

Антонио Бандерас в фильме "Боль и слава" Фото: rtvi.com

Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль — драма

Скарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история" Скриншот с видео

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс в фильме "Прекрасный день по соседству" Фото: kinofilms.ua

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана

Деннифер Лопес в фильме "Стриптизерши" Фото: harpersbazaar.com.ua

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ("Брачная история")

Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл

Тэрон Эджертон в фильме "Рокетмен" Фото: spletnik.ru

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ("Рокетмэн")

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучшая женская роль — комедия или мюзикл

Ана де Армас в фильме "Достать ножи" Фото: livejournal.com

Аквафина ("Прощание")

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биани Фельдштейн ("Образование")

Эмма Томпсон ("Поздняя ночь")

Лучший сериал — комедия или мюзикл

Сериал "Политик" Фото: broshunters.com

"Барри"

"Флибег"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Политик"

Лучший телевизионный сериал — драма

Сериал "Большая маленькая ложь" Фото: bhub.com.ua

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Убивая Еву"

"Утреннее шоу"

"Наследники"

Лучшая песня

Beautiful Ghosts ("Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

Into the Unknown ("Холодное сердце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гарриет")

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2018 году.

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