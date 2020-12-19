Знатоки жизни, – победитель "Холостячки" обрушился на хейтеров

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт резко высказался после финала проекта в сторону хейтеров.

На странице в Instagram в stories Эллерт впервые прокомментировал финал "Холостячки". Также он высказал свое мнение по поводу комментариев, которые пишут пользователи в соцсетях.

"Это была крайняя бессонная ночь благодаря проекту "Холостячка". Спасибо огромное всем за поддержку и комментарии. И спасибо этим, знатокам б*я жизни, которые все знают. Продолжайте эти умопомрачительные веселые комментарии. Кайф", - сообщил в фотоблоге победитель реалити.

К слову, под последним постом у Эллерта в Instagram пользователи сети оставили множество комментариев по поводу победы в "Холостячке". Так, в фотоблоге писали и негативные комментарии, что "жалко Алексея" и называли выбор Мишиной "бессмысленным". Но большинство поклонников остались все же рады, что "Холостячка" выбрала Эллерта в качестве своей второй половинки.

Комментарии пользователей сети. Instagram Александра Эллерта

Пользователей сети прокомментировали финал шоу. Instagram Александра Эллерта

Хейтеры под постом у Эллерта в Instagram. Instagram Александра Эллерта

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